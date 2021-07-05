События

20:32 05.07.2021

В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19

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В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19

В Великобритании зарегистрировали более 27,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные британского правительства.

Для сравнения, днем ранее этот показатель составил 24,2 тыс.

За минувшие 24 часа в Великобритании зафиксировано девять летальных исходов от COVID-19.

Согласно информации правительства, 67% населения страны получили как минимум первую дозу вакцины, около 50% прошли полную вакцинацию от коронавируса.

За время пандемии в Великобритании выявили 4,9 млн случаев COVID-19, 128 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #статистика #коронавирус #британия
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