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19:48 05.07.2021

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

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На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

В результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе погиб украинский военный и еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения", - говорится в сообщении в Facebook.

Украинских военных срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

 

Теги: #оос #донбасс #погибший
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