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19:34 05.07.2021

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

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Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Инспекционные проверки Государственной налоговой службы и Гоструда по выявлению неформальных трудовых отношений в первые два дня выявили 240 неофициально трудоустроенных сотрудников, сообщило Министерство экономики в понедельник.

"С июля начались проверки. Инспекции проходят только в компаниях с признаками наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня выявили 240 неформальных сотрудников в рамках 152 начатых инспекций", – цитирует пресс-служба министерства замминистра экономики Светлану Глущенко.

Как пояснила она, под критерий рисковости подпадают компании, которые имеют несоответствие количества сотрудников объему производства (услуг, работ), факты нарушения порядка оформления трудовых отношений, выявленные во время проверок налоговой, несоответствие количества объектов налогообложения количеству наемных работников, а также несоответствие количества одновременно работающих РРО количеству сотрудников.

Среди критериев рисковости также отсутствие наемных работников на объектах торговли, сферы услуг, которые владеют лицензиями на производство, хранение и реализацию подакцизных товаров.

Как напомнило Минэкономики, санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных зарплат (60 тыс. грн в 2021 году), а повторно - 30 мзп (180 тыс. грн).

Государственная налоговая служба и Гоструда начали инспекции 1 июля для выявления работодателей, которые используют незадекларированный труд.

Теги: #занятость #проверки #нелегалы
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