Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за укрепление межпарламентского сотрудничества между Украиной и Бразилией.

"Надо сделать отношения между нашими парламентами более тесными. Понимаю, что сегодня серьезным предостережением является коронавирус. Но я надеюсь, что вскоре мы вернемся к привычным форматам взаимодействия", - цитирует Разумкова на встрече с членом Палаты Депутатов Национального Конгресса Бразилии Эдуардо Болсонаро (Eduardo Bolsonaro) сайт украинского парламента в понедельник.

Разумков поблагодарил Бразилию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Помощь, которую мы видим со стороны Национального Конгресса Бразилии - важна для нас. Надеюсь, что эта поддержка будет оставаться и в дальнейшем", - сказал спикер украинского парламента.

При обсуждении торгово-экономических отношений двух государств, глава украинского парламента отметил положительную динамику в этой сфере.

"Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году мы констатировали рост двустороннего товарооборота", - подчеркнул Разумков.

По словам главы Верховной Рады, одной из важних сфер для развития отношений Украины и Бразилии является направление безопасности и обороны.

"Тот опыт, который мы получили за последние годы войны, фактически помогает нам развивать новейшие технологии, создавать и модернизировать современное вооружение в нашем государстве", - подчеркнул Разумков.

Он выразил надежду, что в будущем в этой сфере между Украиной и Бразилией появятся взаимовыгодные контракты.

Разумков также отметил, что в этом году исполняется 130 годовщина начала украинской иммиграции в Бразилию. Он поблагодарил Болсонаро за поддержку украинской общины на государственном уровне и создание условий для свободного развития украинских культуры, веры, языка и традиций.