События

19:25 05.07.2021

Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

2 мин читать
Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за укрепление межпарламентского сотрудничества между Украиной и Бразилией.

"Надо сделать отношения между нашими парламентами более тесными. Понимаю, что сегодня серьезным предостережением является коронавирус. Но я надеюсь, что вскоре мы вернемся к привычным форматам взаимодействия", - цитирует Разумкова на встрече с членом Палаты Депутатов Национального Конгресса Бразилии Эдуардо Болсонаро (Eduardo Bolsonaro) сайт украинского парламента в понедельник.

Разумков поблагодарил Бразилию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Помощь, которую мы видим со стороны Национального Конгресса Бразилии - важна для нас. Надеюсь, что эта поддержка будет оставаться и в дальнейшем", - сказал спикер украинского парламента.

При обсуждении торгово-экономических отношений двух государств, глава украинского парламента отметил положительную динамику в этой сфере.

"Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году мы констатировали рост двустороннего товарооборота", - подчеркнул Разумков.

По словам главы Верховной Рады, одной из важних сфер для развития отношений Украины и Бразилии является направление безопасности и обороны.

"Тот опыт, который мы получили за последние годы войны, фактически помогает нам развивать новейшие технологии, создавать и модернизировать современное вооружение в нашем государстве", - подчеркнул Разумков.

Он выразил надежду, что в будущем в этой сфере между Украиной и Бразилией появятся взаимовыгодные контракты.

Разумков также отметил, что в этом году исполняется 130 годовщина начала украинской иммиграции в Бразилию. Он поблагодарил Болсонаро за поддержку украинской общины на государственном уровне и создание условий для свободного развития украинских культуры, веры, языка и традиций.

Теги: #бразилия #сотрудничество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 05.07.2021
Регистрации электромобилей в Украине в I пол.-2021 выросли на 5% - Федерация автопрома

Регистрации электромобилей в Украине в I пол.-2021 выросли на 5% - Федерация автопрома

16:03 05.07.2021
Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года - Стефанишина

Первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года - Стефанишина

14:45 05.07.2021
Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

11:46 05.07.2021
Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

11:17 04.07.2021
Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

10:37 04.07.2021
Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

10:14 04.07.2021
Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ в Одесской области

Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС ВСУ в Одесской области

09:13 04.07.2021
Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

08:18 04.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

00:28 04.07.2021
Зеленский: Верю, что Украина сыграет в ЧМ-2022

Зеленский: Верю, что Украина сыграет в ЧМ-2022

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

Украинский альпинист погиб в Грузии

Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА