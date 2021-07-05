События

19:23 05.07.2021

Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

1 мин читать
Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, у которого ранее подтвердился коронавирус, останется в больнице еще на несколько дней, сообщает в понедельник люксембургская радиостанция РТЛ.

По ее информации, состояние премьера, в мае сделавшего первую прививку от COVID-19, "оценивается как тяжелое". У него диагностирована кислородная недостаточность.

48-летний Беттель также поручил министру финансов страны Пьеру Граменью временно взять на себя ведение текущих дел. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.

В конце июня у Беттеля официально диагностировали коронавирус. Из-за проблем с дыханием накануне его госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Местные СМИ напоминают, что 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель - 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.

Теги: #коронавирус #люксембург #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:35 05.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

08:18 05.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

07:39 05.07.2021
Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

03:15 05.07.2021
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

10:52 04.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,4 млн

08:18 04.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

02:24 04.07.2021
В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19

В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19

15:22 03.07.2021
Производитель индийской вакцины Covaxin против COVID-19 сообщил о ее эффективности против штамма "дельта" в 63%

Производитель индийской вакцины Covaxin против COVID-19 сообщил о ее эффективности против штамма "дельта" в 63%

09:24 03.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

Украинский альпинист погиб в Грузии

Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА