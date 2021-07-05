Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, у которого ранее подтвердился коронавирус, останется в больнице еще на несколько дней, сообщает в понедельник люксембургская радиостанция РТЛ.

По ее информации, состояние премьера, в мае сделавшего первую прививку от COVID-19, "оценивается как тяжелое". У него диагностирована кислородная недостаточность.

48-летний Беттель также поручил министру финансов страны Пьеру Граменью временно взять на себя ведение текущих дел. Ожидается, что премьер пробудет в больнице еще от двух до четырех дней.

В конце июня у Беттеля официально диагностировали коронавирус. Из-за проблем с дыханием накануне его госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Местные СМИ напоминают, что 6 мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель - 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.