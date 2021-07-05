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19:16 05.07.2021

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

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Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

В Тбилиси в ходе устроенных в понедельник радикалами, выступающими против проведения в грузинской столице марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, беспорядков пострадали 47 работников средств массовой информации, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, в результате нападений со стороны радикалов пострадали представители 16 СМИ, включая журналистов, фотографов и операторов.

Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо.

"Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем", - заявила президент.

По ее словам, Грузия в недавнем прошлом уже все это проходила и не должна проходить снова.

Ранее в понедельник в Тбилиси агрессивные участники акции против проведения шествия защитников прав ЛГБТ напали с камнями и палками на журналистов, несколько человек были госпитализированы с серьезными травмами, включая головы. Также грузинские СМИ сообщили о фактах нападений в Тбилиси радикалов на случайных прохожих, включая подростков. Сообщалось и о нападении с ножом на иностранного туриста, который госпитализирован. По данным СМИ, предположительно мужчина получил ножевое ранение из-за серьги в ухе, у него пробито легкое, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В понедельник мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал недопустимыми произошедшие в Тбилиси события.

"Друзья, сограждане, призываю всех к спокойствию! Недопустимо насилие! Фиксируются невероятные факты, нападения на подростков, женщин, даже на туристов", - написал Каладзе в социальных сетях.

Между тем, неправительственная организация "Тбилиси прайд", планировавшая в понедельник провести в центре грузинской столицы "марш достоинства" в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, заявила, что отказывается от данного мероприятия из-за фактов насилия.

Теги: #журналисты #грузия #тбилиси #акция
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