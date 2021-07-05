События

19:01 05.07.2021

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

1 мин читать
Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, сообщила пресс-служба главы государства.

В понедельник президент Таджикистана провел заседание Совета безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности, руководителей силовых структур и правоохранительных органов.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы в связи с обострением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Были заслушаны доклады о ситуации на госгранице командующего Пограничными войсками Раджабали Рахмонали и министра внутренних дел Республики Таджикистан Рамазона Рахимзода.

"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совета безопасности республики, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

В результате боевых действий на севере Афганистана в ночь на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков отступили 94 афганских военных, а в субботу - более 300 афганских военных.

 

Теги: #военные #афганистан #таджикистан #мобилизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:43 05.07.2021
Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

11:53 04.07.2021
Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

Талибы за день захватили контроль над 13 районами Афганистана

01:38 30.06.2021
ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

00:18 30.06.2021
Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

23:00 27.06.2021
В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

14:32 20.06.2021
Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

15:03 13.06.2021
США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить свое присутствие в Центральной Азии - спецпредставитель

12:57 10.06.2021
Порошенко с волонтерами передал бойцам ВСУ комплект видеонаблюдения и оптической разведки

Порошенко с волонтерами передал бойцам ВСУ комплект видеонаблюдения и оптической разведки

17:43 09.06.2021
В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

01:03 02.06.2021
НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и партнеры проведут в ООН заседание на тему противодействия дезинформации

На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены – штаб ООС

Зеленский обсудил с генсекретарем ВТО реформу украинской таможни

Инспекционная проверка нелегальной занятости за 2 дня выявила 240 неоформленных сотрудников – Минэкономики

Разумков выступает за более тесные украино-бразильские парламентские отношения

Заразившийся COVID-19 премьер Люксембурга проведет еще несколько дней в больнице, его состояние - тяжелое

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Украинский альпинист погиб в Грузии

Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА