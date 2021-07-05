События

18:36 05.07.2021

Украинский альпинист погиб в Грузии

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Альпинист Анатолий Мрачковский, 1964 г.р., погиб в Грузии в пятницу, 2 июля, во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, сообщает Федерация альпинизма и скалолазания Киева на странице в Facebook.

"Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу г.Местии, где, к сожалению, врачами была констатирована его смерть… Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева. При этом в Федерации отметили, что Мрачковский не первый раз участвовал в таких сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями, покорил многие вершины в разных странах мира, а также в украинских Карпатах.

Альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 м.

Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Теги: #грузия #альпинист #гибель
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