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18:27 05.07.2021

Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

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Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

По факту осквернения памятника девушками во Львове во время празднования 18-летия своей подруги полицейские открыли уголовное производство, сообщает полиция Львовской области.

"4 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские Львовской области обнаружили сообщение, проиллюстрированное фотографиями и видео, на которых несколько девушек, во время празднования восемнадцатилетия своей подруги, жительницы Львова, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной", - говорится в сообщении на сайте подиции.

По факту следователи Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги: #львов #мемориал #осквернение
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