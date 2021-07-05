Во Львове девушки зажигали фейерверки и танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни, проводится расследование

По факту осквернения памятника девушками во Львове во время празднования 18-летия своей подруги полицейские открыли уголовное производство, сообщает полиция Львовской области.

"4 июля во время мониторинга социальных сетей полицейские Львовской области обнаружили сообщение, проиллюстрированное фотографиями и видео, на которых несколько девушек, во время празднования восемнадцатилетия своей подруги, жительницы Львова, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни, расположенном на улице Подвальной", - говорится в сообщении на сайте подиции.

По факту следователи Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.