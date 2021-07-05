События

18:15 05.07.2021

В Вышгороде возле админздания произошла стрельба, полиция открыла дело

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В Вышгороде возле админздания произошла стрельба, полиция открыла дело

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы возле административного здания в Вышгороде (Киевская обл.) в понедельник, 5 июля.

"Сегодня, 5 июня, в городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - сообщает полиция Киевской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем полиция предоставит правовую оценку каждому из участников события.

Теги: #стрельба #вышгород
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