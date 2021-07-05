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17:08 05.07.2021

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

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С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода на пересечении просп.Победы с улицами Василенко и Дегтяревской возле станции метро "Берестейская" после того как там произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник.

По информации коммунального предприятия "Киевавтодор", в ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

"В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, через которое случаются заторы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, ранее в понедельник в Киеве обвалилась часть вышеуказанного путепровода: кусок бетонной облицовки упал на проезжающую под путепроводом грузовую "Газель". Бетон пробил лобовое стекло автомобиля, незначительно пострадал пассажир. После инцидента была перекрыта одна из трех полос движения на просп.Победы в сторону центра города.

Путепровод в районе нынешней станции метро "Берестейская" был построен 1960 году в виде двух параллельных мостов – трамвайно-автомобильного и железнодорожного, переброшенных над выемкой проспекта Победы (тогда Брест-Литовского шоссе). Опоры мостов делили полотно проспекта на три части, по одной из которых осуществлялось трамвайное движение, а по двум другим – автомобильное в разных направлениях, по две полосы в каждом.

В 1982-84 годах путепровод был перестроен: железнодорожная ветка была ликвидирована, железнодорожный мост был расширен, и на него было перенесено трамвайное движение с соседнего автомобильного моста. При этом был реконструирован проходящий под мостами проспект Победы: трамвайное движение закрыто для увеличения количества автомобильных полос с 4 до 8, однако непосредственно под путепроводом ввиду ограничения выемки по ширине и наличия опор мостов число полос уменьшается до 6.

Как видно по фотографиям с места события, ограждение осыпалось с автомобильного моста, соединяющего ул.Дегтяревскую и Василенко.

Теги: #киев #путепровод #берестейская
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