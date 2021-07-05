Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию

Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению ведомства, скрытые от контроля предметы военного назначения обнаружили в понедельник, 5 июля, в пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни.

"Обзорная группа провела углубленную проверку автомобиля "Фольксаген", которым выезжал из Украины в Польшу гражданин Латвии. В багажном отделении транспортного средства и среди вещей водителя погранично-таможенная группа обнаружила почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения", - говорится в сообщении.

Владелец "товара" сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.

В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.263 (езаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Латвиец выбыл из пункта пропуска в сопровождении полицейских.