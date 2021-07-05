События

16:17 05.07.2021

Правительственная делегация в Вильнюсе примет участие в Конференции по реформам в Украине

1 мин читать
Правительственная делегация в Вильнюсе примет участие в Конференции по реформам в Украине

Правительственная делегация посетит Вильнюс для участия в Международной конференции по вопросам реформ в Украине 7-8 июля.

"На этой неделе отправляемся в Вильнюс на четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине. В течение 7-8 июля вместе с международными партнерами обсудим результаты и следующие шаги в структурных изменениях и превращении Украины в успешное европейское государство", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале в понедельник.

Теги: #комиссия #вильнюс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 05.07.2021
Зеленский 6-7 июля посетит Вильнюс для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине

Зеленский 6-7 июля посетит Вильнюс для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине

14:45 05.07.2021
Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

10:26 10.06.2021
Профильный комитет объявил повторный конкурс представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

Профильный комитет объявил повторный конкурс представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ

19:07 07.06.2021
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

05:02 20.05.2021
Палата представителей поддержала создание независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия

Палата представителей поддержала создание независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия

19:45 14.05.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

21:22 20.04.2021
Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

12:28 12.04.2021
Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

19:45 02.04.2021
США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

10:27 02.04.2021
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вышгороде возле админздания произошла стрельба, полиция открыла дело

В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию

Необходимо определить временные рамки, когда решение о членстве Украины в НАТО начнет реализовываться – Жовква

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

На совещании у Зеленского обсудили темпы вакцинации от COVID-19 и противодействие штамму "Дельта"

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Возле Печерского суда Киева ветераны и активисты проводят акцию в поддержку героя обороны Мариуполя генерала Павловского

Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА