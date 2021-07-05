Правительственная делегация в Вильнюсе примет участие в Конференции по реформам в Украине

Правительственная делегация посетит Вильнюс для участия в Международной конференции по вопросам реформ в Украине 7-8 июля.

"На этой неделе отправляемся в Вильнюс на четвертую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине. В течение 7-8 июля вместе с международными партнерами обсудим результаты и следующие шаги в структурных изменениях и превращении Украины в успешное европейское государство", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале в понедельник.