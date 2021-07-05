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15:28 05.07.2021

Необходимо определить временные рамки, когда решение о членстве Украины в НАТО начнет реализовываться – Жовква

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Необходимо определить временные рамки, когда решение о членстве Украины в НАТО начнет реализовываться – Жовква

Необходимо определить временные рамки, когда решение бухарестского саммита НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, начнет реализовываться, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Здесь (в итоговой декларации саммита НАТО от 14 июня - ИФ) четко еще раз зафиксировано решение бухарестского саммита и то, что Украина станет членом НАТО и то, что Украина получит ПДЧ. Довольны ли полностью в Украине таким решением? Очевидно, нет, потому что не хватает тех временных рамок, когда это решение начнет реализовываться", - сказал Жовква на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что за 13 лет, которые прошли со времен принятия этого решения на бухарестском саммите, ситуация с безопасностью изменилась, в частности, относительно Украины и Грузии.

"Потому Украина просто просит очень простой вещи: давайте начинать определять и обдумывать, как это решение бухарестского саммита, повторенное во время брюссельского саммита 2021 года, начать выполнять. Мы имеем на это полное право. Мы делаем то, что от нас требуется, мы вносим соответствующий взнос в безопасность Альянса уже сегодня", - отметил Жовква.

Он указал, что Украина ставит вопрос о том, сколько еще годовых национальных программ она должна выполнить, чтобы сказать, что реформы полной мерой выполнены.

"Потому тот вопрос, который сегодня ставит Украина перед членами Альянса - и тут, насколько я понимаю это как раз перекликается с инициативой, о которой вы говорите (инициатива о том, что Украине необходимо искать новый формат сотрудничества с НАТО, План совместимости с НАТО - ИФ) - давайте наконец сядем вместе и разработаем подход, который позволит определить тот "end of reforms", ту конечную точку, за которой будет то, на что Украина имеет полное право рассчитывать. Я говорю о членстве", - пояснил Жовква.

Теги: #жовква #нато
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