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14:45 05.07.2021

Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

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Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО, сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Теги: #комиссия #украина #нато
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