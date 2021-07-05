Заседание комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе

На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО, сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.