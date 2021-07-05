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14:40 05.07.2021

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В украинской столице в течение 26-ой недели 2021 года зарегистрировано 5 794 больных гриппом и ОРВИ, в частности, COVID-19.

Как сообщает пресс-служба госучреждения "Киевский городской лабораторный центр", уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,9%, при этом сейчас показатель заболеваемости в столице составляет 195,6.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 2 612 (рост на 0,2%), взрослых – 3 182 человека (рост на 25%)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,1%, а на предыдущей неделе - 50,6%. Из них 38,9% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 10,9% - зарегистрировано 1017 случаев.

"В медицинские учреждения за 26-ю неделю госпитализированы 262 человека, среди госпитализированных - 60 детей", - резюмируют в лабцентре.

Теги: #орви #грипп
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