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14:13 05.07.2021

Возле Печерского суда Киева ветераны и активисты проводят акцию в поддержку героя обороны Мариуполя генерала Павловского

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Под зданием Печерского районного суда Киева началась акция в поддержку одного из командиров обороны Мариуполя в 2014 году, генерал-лейтенанта Игоря Павловского, которого обвиняют в закупке некачественных боевых катеров для украинской армии, в которой принимают участие ветераны и общественные активисты, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня у нас действительно знаковый день, когда украинская армия вместе с добровольцами освободили Мариуполь, который сейчас является нашим форпостом на Азовском море. И вот сейчас судят генерала, пытаются сфабриковать дело против генерала, который принимал непосредственное участие в этом", - отметил по этому поводу бывший пленник Кремля, крымский активист Владимир Балух.

В свою очередь народный депутат 8-го созыва, активистка Революции Достоинства Татьяна Черновол заявила, что суд над Павловским является "выполнением Офисом президент заказа из Москвы".

"Хочу напомнить, он был одним из командиров, командовал сектором "Д" и от Мариуполя регулярные российские войска удалось отбросить. Мы им показали, что такое захватить нашу землю. Именно поэтому против Павловского дела возбуждены в России, и именно поэтому сейчас его судят в Печерском суде, и именно поэтому различные приспешники Зеленского здесь сейчас визжат на заказ Офиса президента. Потому что выполняют заказ Москвы", - подчеркнула Черновол.

Народный депутат из фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев добавил, что генерала Павловского обвиняют в том, что якобы он нанес ущерб государству при производстве и поставке на боевое дежурство боевых катеров ВСУ класса "Кентавр".

"Вчера президент Зеленский и его окружение, которые являются заказчиками этого дела, в Одессе на этих кораблях просто пиарились, показывали мощность ВМС Украины, фотографировались… Никоим образом никто не говорил, что эти корабли были какие-то не такие, что как-то их неправильно делали. Наоборот президент страны, верховный главнокомандующий пришел и фотографировался, снимался на видео на этих кораблях", - подчеркнул нардеп.

Теги: #павловский #акция #евросолидарность
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