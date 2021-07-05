Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

У Папы Римского Франциска наблюдается положительная динамика выздоровления после перенесенной операции на кишечнике, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на Зал печати Святого престола.

Согласно медицинскому сообщению, которое было выпущено через 12 часов после операции, "состояние Папы Римского Франциска оценивается как хорошее, он идет на поправку, дышит самостоятельно".

Медики отмечают, что он пробудет в клинике около недели для того, чтобы избежать каких-либо осложнений.

Накануне в римской католической клинике "Джемелли" понтифику была сделана операция на кишечнике, в ходе которой ему удалили половину толстой кишки.