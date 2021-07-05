Полицейские не включили камеру при задержании нардепа Брагара - замглавы МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа"): депутат сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ, в полной мере проверяются действия полицейских.

"Что касается факта задержания народного депутата Брагара… Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действия двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он пояснил, что ошибка полицейских заключалась в том, что они изначально должны были включить видеокамеру. "Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - сказал заместитель министра.

По словам Геращенко, Брагар сдал анализы, "в них исследуется содержание возможных наркотических веществ".

Замглавы МВД заверил, что поскольку депутат заявил, что в действиях полицейских были намеки на требования взятки, этот факт будет тщательно проверен. "Если это подтвердится, они понесут суровую ответственность согласно закону, но я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки", - сказал он.

В частности, по словам Геращенко, в настоящее время изучается история привлечения лиц к подобного рода ответственности этими полицейскими.

Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.

Также Геращенко добавил, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко встретился с Брагаром и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу.