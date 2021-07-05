Две трети украинцев выступают за запрет продажи сельхозземель – соцопрос КМИС

Большинство (71,7%) украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения, 65,2% поддержали бы на нём запрет на продажу сельхозземель, а 84,1% выступают против продажи украинских сельхозземель иностранцам, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22-29 июня.

При этом против проведения соответствующего референдума высказался 21% опрошенных. В то же время против запрета на продажу сельхозземель выступают 21,8% респондентов, иностранцам – 12,1%.

Большинство респондентов - 64% - считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Оптимистично оценивают направление движения дел 20% опрошенных, а еще 16% затруднились или отказались ответить на вопрос.

В ходе исследования методом личного ("face-to-face") интервью был опрошен 2031 респондент из 107 населенных пунктов во всех подконтрольных правительству регионах Украины по 3-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, и 1,5% для показателей близких к 5%.