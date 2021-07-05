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12:22 05.07.2021

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются грозовые дожди

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В ближайшие дни по всей Украине ожидаются грозовые дожди

В ближайшие сутки, 6 июля, в северных и западных областях Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории пройдут умеренные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части, днем и восточных областях местами значительные дожди.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве во вторник небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза; температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, на весь период наблюдений в Киеве в день 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.

В среду, 7 июля, в южной части Украины, в юго-восточных, местами в центральных областях и Карпатском регионе пройдет кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

5 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, возле Приморского и Одессы 21°, в Днепре в пределах Киева 25°.

Теги: #погода
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