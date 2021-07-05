В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия и "Украинская стратегия" – соцопрос КМИС

Семь политических партий преодолевают 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце минувшего месяца, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22-29 июня.

За партию "Слуга народа" проголосовало бы 20,6% респондентов, которые приняли бы участие в выборах и определились со своими электоральными предпочтениями, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 16,9%, за "Европейскую солидарность" – 15%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 14,7%, за партию "Сила и честь" – 7%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 5,7%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%.

Остальные политсилы не преодолели бы проходной барьер. В частности, за Партию Шария проголосовали бы 3,7% определившихся с выбором респондентов, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 2,2%, за партию "Голос" – 1,9%, за партию "Наши" – 1,7%, за "Удар" – 1,6%, за партию "За майбутне" – 1,5%. Остальные политсилы собрали бы менее 1% голосов респондентов каждая.

15,9% из общего количества опрошенных не определились с выбором, а 14,9% не участвовали бы в голосовании.

В ходе исследования методом личного ("face-to-face") интервью был опрошен 2031 респондент из 107 населенных пунктов во всех подконтрольных правительству регионах Украины по 3-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, и 1,5% для показателей близких к 5%.