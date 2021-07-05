События

12:36 05.07.2021

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия и "Украинская стратегия" – соцопрос КМИС

2 мин читать
В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия и "Украинская стратегия" – соцопрос КМИС

Семь политических партий преодолевают 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце минувшего месяца, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22-29 июня.

За партию "Слуга народа" проголосовало бы 20,6% респондентов, которые приняли бы участие в выборах и определились со своими электоральными предпочтениями, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 16,9%, за "Европейскую солидарность" – 15%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 14,7%, за партию "Сила и честь" – 7%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 5,7%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%.

Остальные политсилы не преодолели бы проходной барьер. В частности, за Партию Шария проголосовали бы 3,7% определившихся с выбором респондентов, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 2,2%, за партию "Голос" – 1,9%, за партию "Наши" – 1,7%, за "Удар" – 1,6%, за партию "За майбутне" – 1,5%. Остальные политсилы собрали бы менее 1% голосов респондентов каждая.

15,9% из общего количества опрошенных не определились с выбором, а 14,9% не участвовали бы в голосовании.

В ходе исследования методом личного ("face-to-face") интервью был опрошен 2031 респондент из 107 населенных пунктов во всех подконтрольных правительству регионах Украины по 3-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, и 1,5% для показателей близких к 5%.

Теги: #рада #соцопрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 02.07.2021
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов

Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов

10:50 02.07.2021
В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

19:58 01.07.2021
Рада отменила СЭЗ "Крым"

Рада отменила СЭЗ "Крым"

18:36 01.07.2021
Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

18:00 01.07.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

14:56 01.07.2021
Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

13:44 01.07.2021
В последнюю пленарную неделю сессии пройдёт ещё два внеочередных заседания Рады - Корниенко

В последнюю пленарную неделю сессии пройдёт ещё два внеочередных заседания Рады - Корниенко

13:26 01.07.2021
Рада разблокировала подписание закона с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

Рада разблокировала подписание закона с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

19:06 29.06.2021
Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

18:35 29.06.2021
Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются грозовые дожди

Главы МИД Германии и Франции продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате – Кулеба

Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Порошенко поздравил ВСУ с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска от российских наемников

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА