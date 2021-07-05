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12:23 05.07.2021

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

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Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

Администрация США вскоре сообщит даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще даты не известны. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

По его словам, в центре внимания визита будет вопрос безопасности, то есть Нормандский формат, Донбасс, Крым, вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли, вопрос реформ в Украине.

"Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену - это визит в Америку в широком смысле", - указал глава МИД.

Как сообщалось, Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

 

Теги: #сша #зеленский #дата
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