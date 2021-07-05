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11:46 05.07.2021

Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

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Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью на посту главы государства является мир в Украине, противодействие российскому агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.

"Мир не где-то, а мир на украинской земле – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.

Теги: #зеленский #украина #мир
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