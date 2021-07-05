Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью на посту главы государства является мир в Украине, противодействие российскому агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.

"Мир не где-то, а мир на украинской земле – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.