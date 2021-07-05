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11:36 05.07.2021

Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

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Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

Участие государств в Крымской платформе - это тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе - это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?" - сказал Кулеба на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Министр подчеркнул, что Крымская платформа - это наиболее красноречивое доказательство инициативной внешней политики Украины.

"Президент Украины с первого моего дня в должности министра задал вопрос: как будем возвращать Крым? По его инициативе МИД разработало концепцию платформы и буквально через полтора месяца мы увидим ее успех", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, "Крымская платформа" - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.

Теги: #крым #кулеба #крымская_платформа
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