События

11:19 05.07.2021

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

1 мин читать
Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса, сообщил киноконцерн "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") за фильм "Москва слезам не верит".

Теги: #смерть #меньшов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:40 02.07.2021
Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

12:07 27.06.2021
Во время львовского полумарафона скончался один из участников

Во время львовского полумарафона скончался один из участников

13:07 23.06.2021
Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

17:42 12.06.2021
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

12:24 12.06.2021
В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

16:59 30.05.2021
Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

18:37 28.05.2021
Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

12:08 07.05.2021
В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, подозреваемая в краже

09:35 25.04.2021
Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер третий президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

14:55 23.04.2021
Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина", "Сила и честь", Радикальная партия и "Украинская стратегия" – соцопрос КМИС

Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон – Кулеба

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются грозовые дожди

Главы МИД Германии и Франции продолжают договариваться о встрече министров в Нормандском формате – Кулеба

Зеленский назвал своей главной целью установление мира в Украине

Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в Крымской платформе

Порошенко поздравил ВСУ с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска от российских наемников

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА