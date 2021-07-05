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10:50 05.07.2021

Порошенко поздравил ВСУ с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска от российских наемников

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Порошенко поздравил ВСУ с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска от российских наемников

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко поздравил украинских военнослужащих с годовщиной освобождения Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки (Донецкая обл.).

"Ожесточенные бои за города Донецкой области, из которых можно контролировать все дороги в радиусе нескольких километров, шли несколько месяцев летом 2014 года. Именно тогда едва ли не впервые украинские военные столкнулась с диверсионными группами регулярных российских войск. И враг не смог удержаться здесь надолго", - написал Порошенко в Фейсбуке.

Он отметил, что очистка Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки от российских наемников имела "огромное символическое значение".

"Это были первые победы украинского контрнаступления. Это был переломный момент, с которого началось освобождение оккупированных районов Донетчины и Луганщины и возвращения людей к нормальной жизни. Мы освободили большую часть края", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что при освобождении украинских населенных пунктов на Донбассе особенно отличились солдаты и офицеры 79-й и 95-й аэромобильной бригады, 25-й и 80-й воздушно-десантных бригад и отдельного отряда спецназначения.

"Гордимся мужеством и отвагой украинских военных", - добавил пятый президент.

Теги: #города #порошенко #освобождение #донбасс
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