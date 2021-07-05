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10:36 05.07.2021

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

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СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 компаний, которые попали под санкции Совета нацбезопасности и обороны за вероятную связь с контрабандной деятельностью.

"20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В нем отмечается, что именно СБУ подала предложения СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в рамках борьбы Службы с системной контрабандой.

Уточняется, что только в первом полугодии 18,7 млн грн за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительного пошлины, которую нарушители должны оплатить в Госбюджет.

"В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятие происходило в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное", - подчеркивают в спецслужбе.

Как сообщалось, на заседаниях СНБО 2 и 15 апреля 2021 года был обнародован список субъектов, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, по которым были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

В дальнейшем правоохранители передали в Гостаможслужбу информацию о возможной причастности ее должностных лиц к подсанкционным субъектам, пояснили в ведомстве.

На основании указанной информации были начаты дисциплинарные производства на предмет возможных контактов таможенников с представителями компаний и физическими лицами из санкционного списка.

На время дисциплинарных процедур почти 200 сотрудников таможен были отстранены от выполнения служебных обязанностей с целью лишить их возможности влиять на сбор документов, подтверждающих такие контакты, напомнило ведомство.

Часть из них уволилась с должностей, а в остальных случаях были проведены проверки и опросы, собраны документы и направлены в правоохранительные органы.

"В настоящее время дисциплинарные производства практически завершены, срок отстранения, предусмотренный законодательством, истек, и основная часть отстраненных людей вернулась к работе. Законных оснований не пускать их на рабочие места в Гостаможслужбы нет", – сообщила Гостаможня.

Теги: #компании #снбо #сбу #блокирование
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