События

09:36 05.07.2021

Капремонт обхода Канева на трассе Н-02 будет завершен в 2021 году

1 мин читать
Капремонт обхода Канева на трассе Н-02 будет завершен в 2021 году

Работы по капитальному ремонту обхода Канева в Черкасской области по трассе Н-02 Радивилов - Софиевка, ведущиеся по президентской программе "Большое строительство", будут завершены в этом году.

"Ремонт на этом участке протяженностью 4 км стартовали еще в прошлом году. Но их пришлось приостановить из-за сложности рельефа и выхода грунтовых вод. Поэтому возникла потребность скорректировать проектное решение в части стабилизации грунта", - отмечается в сообщении на сайте Черкасской ОГА.

По данным администрации, сейчас строители обустраивают новый конструктив дорожной одежды, который позволит избежать его переувлажнения. Проводятся работы по регенерации слоев по технологии холодного ресайклинга глубиной 30 см с добавлением 4% негашеной извести и 8% цемента.

"Цемент стабилизирует рабочий слой земляного полотна, а известь высушит грунт и обеспечит его оптимальную влажность. Общая толщина конструкции дорожной одежды составит почти 1 метр", - подчеркивают в ОГА.

При этом уточняется, что из-за сложности работ технический и лабораторный надзор осуществляются на всех этапах.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году планируется обновить и построить 6500 км дорог.

Теги: #большое_строительство #дорога #канев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 02.07.2021
Ретромобили испытали на прочность Дорогу Единства возле Днепра

Ретромобили испытали на прочность Дорогу Единства возле Днепра

11:09 02.07.2021
В Запорожской областной больнице обновили приемное отделение по программе "Большое строительство"

В Запорожской областной больнице обновили приемное отделение по программе "Большое строительство"

17:54 01.07.2021
Принятие законопроекта о реформе градостроительства ускорит реализацию "Большого строительства" – нардеп Шуляк

Принятие законопроекта о реформе градостроительства ускорит реализацию "Большого строительства" – нардеп Шуляк

09:42 01.07.2021
"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

09:25 30.06.2021
В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

17:47 29.06.2021
На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

12:16 29.06.2021
На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

13:19 25.06.2021
В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

13:11 25.06.2021
В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

19:03 24.06.2021
Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

В Винницкой области разоблачили группировку, занимавшуюся продажей оружия

Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

На Бердянской косе из-за непогоды были обесточены 110 баз отдыха

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА