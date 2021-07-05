Капремонт обхода Канева на трассе Н-02 будет завершен в 2021 году

Работы по капитальному ремонту обхода Канева в Черкасской области по трассе Н-02 Радивилов - Софиевка, ведущиеся по президентской программе "Большое строительство", будут завершены в этом году.

"Ремонт на этом участке протяженностью 4 км стартовали еще в прошлом году. Но их пришлось приостановить из-за сложности рельефа и выхода грунтовых вод. Поэтому возникла потребность скорректировать проектное решение в части стабилизации грунта", - отмечается в сообщении на сайте Черкасской ОГА.

По данным администрации, сейчас строители обустраивают новый конструктив дорожной одежды, который позволит избежать его переувлажнения. Проводятся работы по регенерации слоев по технологии холодного ресайклинга глубиной 30 см с добавлением 4% негашеной извести и 8% цемента.

"Цемент стабилизирует рабочий слой земляного полотна, а известь высушит грунт и обеспечит его оптимальную влажность. Общая толщина конструкции дорожной одежды составит почти 1 метр", - подчеркивают в ОГА.

При этом уточняется, что из-за сложности работ технический и лабораторный надзор осуществляются на всех этапах.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году планируется обновить и построить 6500 км дорог.