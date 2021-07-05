На Бердянской косе из-за непогоды были обесточены 110 баз отдыха

В ночь на понедельник на Бердянской косе (Запорожская обл.) спасатели восстановили электроснабжение 110 баз отдыха, обесточенных накануне вечером, сообщили в ГСЧС.

"4 июля около 19.00 в Бердянске в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. В 3.00 5 июля бригадами Бердянского РЭС электроснабжение восстановлено", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что подразделения ГСЧС разрезали и убрали три поваленных дерева с проезжей части.