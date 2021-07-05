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08:44 05.07.2021

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

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Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

Беларусь продолжит поставлять в Евросоюз продукцию, которая не попала под санкции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам", - сказал он в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня", отвечая на вопрос, будет ли Минск в связи с санкциями переориентировать экспорт с европейского рынка на другие.

"Я бы сейчас не фокусировался на каких-то пропорциях. Да, действительно, когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения со стороны Европейского союза, у нас была задача держать их долю порядка 30% и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот на Азию, как мы его называем", - уточнил Головченко.

"Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача - не упасть, и она реализуется", - добавил он.

В эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье глава белорусского правительства заявил, что у властей имеется чёткий план работы в условиях санкций: "Мы знаем, куда идти. В этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор".

По его словам, "более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки".

Евросоюз 25 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор и производство хлористого калия. Также введены ограничения на торговлю оборудованием, технологиями и программным обеспечением.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против страны после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания беларусского оппозиционера Романа Протасевича.

Теги: #ес #санкции #поставки #беларусь
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