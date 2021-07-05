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08:35 05.07.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

В течение прошедших суток, 4 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 24 363 человека, при этом 15 260 чел. получили первую дозу вакцины, 9 103 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки и 120 центров вакцинации.

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине (с 24 февраля 2021 г.) проведено всего 2 925 380 прививок, получили одну дозу – 2 074 986 человек, две дозы – 850 394 человека.

По состоянию на 4 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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