В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 419 человек, умерло 14 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5, медработников - 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 333 человека; летальных случаев - 14; выздоровели - 419 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник.

Днем ранее, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 823 человека, выздоровели 2 171 601 человек, летальных случаев - 52 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.