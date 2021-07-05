За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций, в результате которых погиб военный медик, еще один военный получил ранение. С начала текущих суток зафиксировано 3 обстрела, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня… Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью… Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Противник открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в сводке.

В частности, у Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 зафиксирован обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.