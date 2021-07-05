События

07:51 05.07.2021

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

1 мин читать
За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники осуществили 6 обстрелов украинских позиций, в результате которых погиб военный медик, еще один военный получил ранение. С начала текущих суток зафиксировано 3 обстрела, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня… Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью… Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Противник открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в сводке.

В частности, у Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 зафиксирован обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:32 05.07.2021
В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный

В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный

18:03 04.07.2021
На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

09:13 04.07.2021
Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

18:04 03.07.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

17:43 02.07.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток 13 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 13 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

08:11 02.07.2021
С начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

18:13 01.07.2021
На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

07:56 01.07.2021
С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

08:12 30.06.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

17:28 29.06.2021
На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода, по которому Будапешт сможет получать российский газ в обход Украины

Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

Ряд ведущих аккаунтов в новой соцсети GETTR для поддержки Трампа были взломаны в день запуска 4 июля

Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт и перестрелка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА