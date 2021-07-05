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07:23 05.07.2021

Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 20, Донецкая - 5, Запорожская - 3 и Кировоградская - 1)", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #отключения #электроснабжение #непогода
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