Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 20, Донецкая - 5, Запорожская - 3 и Кировоградская - 1)", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.