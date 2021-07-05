В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт и перестрелка

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, и как результат стрельбы, в Черкассах между двумя иностранцами.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук, в воскресенье вечером, около 21:10, в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на ул.Самуила Кошки. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.

"Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет", – сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Подчеркивается, что полицейские разрешительной системы проводят проверку на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия. Кроме того, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.