События

03:15 05.07.2021

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

2 мин читать
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Беларусь готова заместить инвестиции ЕС по ранее согласованным проектам средствами из других источников, заявил премьер республики Роман Головченко.

"У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже были одобрены европейскими финансовыми институтами. Приняты все необходимые решения. Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе. Но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Но даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Таким образом премьер-министр прокомментировал влияние санкций на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами. "Все деньги в Европе не находятся. Поэтому работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств. Возможно, потребуется какое-то время, но в целом мы настроены, намерены в случае худшего развития ситуации просто-напросто заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными", - добавил он.

Как сообщалось, в марте Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный лог). Ранее о заморозке сотрудничества с Беларусью объявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

24 июня 2021 года Совет Евросоюза официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Теги: #инвестиции #источники #беларусь #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:18 05.07.2021
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

04:13 04.07.2021
Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

17:33 03.07.2021
Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

20:03 02.07.2021
Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

19:18 02.07.2021
Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

18:37 02.07.2021
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

08:33 02.07.2021
Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

08:27 01.07.2021
Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

16:32 30.06.2021
СКМ продолжит инвестиции в медиа – глава компании

СКМ продолжит инвестиции в медиа – глава компании

10:16 30.06.2021
Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Сейсмослужба Азербайджана сообщает, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана

В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня, но выдвинули ряд условий

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

Режим ЧС вводят в подтопленном районе Крыма

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА