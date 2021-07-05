Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Беларусь готова заместить инвестиции ЕС по ранее согласованным проектам средствами из других источников, заявил премьер республики Роман Головченко.

"У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже были одобрены европейскими финансовыми институтами. Приняты все необходимые решения. Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе. Но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Но даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Таким образом премьер-министр прокомментировал влияние санкций на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами. "Все деньги в Европе не находятся. Поэтому работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств. Возможно, потребуется какое-то время, но в целом мы настроены, намерены в случае худшего развития ситуации просто-напросто заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными", - добавил он.

Как сообщалось, в марте Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный лог). Ранее о заморозке сотрудничества с Беларусью объявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

24 июня 2021 года Совет Евросоюза официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.