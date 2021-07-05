Сейсмослужба Азербайджана сообщает, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия в воскресенье вечером произошел из-за извержения грязевого вулкана, заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли.

По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывом и огнем.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан", - подчеркнул Етирмишли, добавив, что грязевые вулканы извергают огонь лишь непродолжительное время - 10-20 секунд.

Как сообщалось ранее, в соцсетях в воскресенье вечером были распространены видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на одном из морских газовых месторождений SOCAR.

В свою очередь, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов агентству "Интерфакс-Азербайджан" заявил, что данный инцидент не имеет отношения к Госнефтекомпании. По его словам, "морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло".