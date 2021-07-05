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01:32 05.07.2021

В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный

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В результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный

В воскресенье, 4 июля, в результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб Начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный, сообщили в 1-й добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова.

"Сегодня в 93 бригаде Холодный Яр - невосполнимая потеря. Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим под позывным "Феофан", – говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбук.

По информации военных, Письменный получил ранение в полдень воскресения в результате разрыва снаряда, выпущенного по украинским позициям противником.

"Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия", – сказано в сообщении.

Письменный ушел на войну медиком-волонтером в 2016 году - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. За несколько дней до трагедии он получил очередное воинское звание "капитан".

 

Теги: #жертва #оос #медик
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