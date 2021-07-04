События

23:04 04.07.2021

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

3 мин читать
НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и установила ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной-интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Такое решение регулятор принял на экстренном заседании в воскресенье поздно вечером в ответ на резкое падение цены на РСВ, продолжающееся со 2 по 4 июля.

Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.

"Впервые мы собираемся так поздно, тем более в воскресенье, но мы должны экстренно реагировать на ситуацию и действовать. Первое – мы начинаем расследование того, что случилось на РСВ. Мы должны изучить все аспекты этого, включая подозрительные аукционы генерации ДТЭК и все последующие действия, 29 июня имеется ввиду", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Также, по его словам, комиссия воспользуется предоставленным ей законодательством правом ограничивать куплю-продажу электроэнергии в рамках одной ВИК 50%.

"Почему – понятно. Потому что именно торговля в рамках одной группы и привела к падению рынка. По крайней мере, это было основной причиной", – отметил глава регулятора.

Относительно обязательства ОСР и ОСП покупать э/э на свои потери на РСВ, Тарасюк отметил, что это право регулятора, и он пользуется им для того, чтобы наполнить РСВ ликвидностью.

"Обязываем их по максимуму. Не 100%, а 95%, остальное оставляем на балансирование. Но фактически все потери будут закупаться на РСВ", – разъяснил он.

По его словам, двусторонние договора, которые уже заключены операторами, должны быть расторгнуты, если не последует штрафных санкций. Параллельно с этим НКРЭКУ "проведет рано или поздно" проверку всех операторов, чтобы не было злоупотреблений.

"Но я думаю, они пойдут нам навстречу", – предположил глава НКРЭКУ.

"И четвертое, как реанимационное действие, мы устанавливаем минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне тарифа "Энергоатома", умноженного на индекс цен производителей до четверга (8 июля –ИФ) включительно. Это не рыночное действие, но вынужденное, мы фактически устанавливаем минимальный прайс-кэп на уровне цены производства "Энергоатома",  –  разъяснил Тарасюк.

Как сообщалось, за три дня июля, со 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч на 4 июля.

НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Падение цены регулятор объяснил выведением спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка, назвав в первую очередь группу ДТЭК.

Со своей стороны, группа призвала регулятора к решительным действия по наведению порядка на рынке и активизации борьбы с манипуляциями.

По результатам торгов на 5 июля цена повысилась до 505,68 грн/МВт-ч.

Теги: #регулятор #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 02.07.2021
Катастрофических проблем с подготовкой к грядущему ОЗП нет – глава "Укрэнерго"

Катастрофических проблем с подготовкой к грядущему ОЗП нет – глава "Укрэнерго"

10:32 30.06.2021
Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

13:49 23.06.2021
Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

12:32 19.06.2021
Украина и Казахстан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Украина и Казахстан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

19:11 18.06.2021
СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

19:24 15.06.2021
Украина возражает против обвинений Modus Energy International в нарушении обязательств по договору об Энергетической хартии – Минюст

Украина возражает против обвинений Modus Energy International в нарушении обязательств по договору об Энергетической хартии – Минюст

20:19 14.06.2021
Минэнерго попросит у Минфина 100 млн грн на погашение долгов по зарплате на "ВостГОКе"

Минэнерго попросит у Минфина 100 млн грн на погашение долгов по зарплате на "ВостГОКе"

14:27 11.06.2021
Украина потеряла около 20% инвестиций НЕФКО из-за бюрократии в реализации энергоэффективных проектов

Украина потеряла около 20% инвестиций НЕФКО из-за бюрократии в реализации энергоэффективных проектов

20:23 08.06.2021
Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

23:25 02.06.2021
"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

В Украине за сутки зафиксировано 377 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 526 человек, 10 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня, но выдвинули ряд условий

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

Режим ЧС вводят в подтопленном районе Крыма

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

Учения "Си Бриз – 2021" демонстрируют, что Украина не остается наедине с российской агрессией – Зеленский

Космонавты на китайской орбитальной станции завершили выход в открытый космос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА