Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Женщину с двумя детьми госпитализировали в результате тарана Subaru стоявших из-за ранее произошедшего в районе метро "Дружбы народов" в Киеве ДТП Daewoo Matiz и Chery Tiggo, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"Женщина водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу не тормозя влетает Subaru, тараня все три авто. Шёл Дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьёзные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что пострадавшие дети доставлены в Охматдет.

На месте ДТП работает сог.