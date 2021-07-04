События

22:46 04.07.2021

Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

1 мин читать
Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Женщину с двумя детьми госпитализировали в результате тарана Subaru стоявших из-за ранее произошедшего в районе метро "Дружбы народов" в Киеве ДТП Daewoo Matiz и Chery Tiggo, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"Женщина водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу не тормозя влетает Subaru, тараня все три авто. Шёл Дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьёзные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что пострадавшие дети доставлены в Охматдет.

На месте ДТП работает сог.

 

Теги: #киев #пострадавшие #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 04.07.2021
В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

16:40 04.07.2021
Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

14:35 04.07.2021
СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

15:36 03.07.2021
В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

15:29 03.07.2021
В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

05:06 03.07.2021
В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

02:28 03.07.2021
В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля

В Киеве бумажные билеты для проезда в общественном транспорте окончательно выйдут из обращения 14 июля

00:34 03.07.2021
В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

14:47 02.07.2021
Киевские таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

Киевские таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

13:17 02.07.2021
Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Беларуси

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня, но выдвинули ряд условий

Режим ЧС вводят в подтопленном районе Крыма

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Учения "Си Бриз – 2021" демонстрируют, что Украина не остается наедине с российской агрессией – Зеленский

Космонавты на китайской орбитальной станции завершили выход в открытый космос

Аваков: ежедневно 130 тысяч полицейских стоят на страже порядка

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА