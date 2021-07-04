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21:40 04.07.2021

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня, но выдвинули ряд условий

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Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй согласились на прекращение огня, но выдвинули ряд условий

"Силы обороны Тыграя", которые ведут в этом регионе Эфиопии борьбу против центральных властей, в воскресенье объявили, что при соблюдении ряда условий согласны на прекращение огня, которое эфиопское правительство объявило в одностороннем порядке на этой неделе, сообщает газета "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось, что правительство озвучило такую инициативу после того, как повстанцы захватили Мэкэле - административный центр Тыграя. Правительство предложило, чтобы перемирие действовало вплоть до окончания посевной кампании, завершающейся в сентябре.

В свою очередь командование "Сил обороны Тыграя" заявило о согласии на перемирие в случае отсутствия наступательных действий со стороны правительственных войск.

"Пока у нас надежная гарантия, что безопасность наших людей не будет под угрозой из-за второй серии атак, мы в принципе принимаем режим прекращения огня", - говорится в заявлении "Сил обороны Тыграя".

Кроме того, повстанцы призвали привлечь к ответственности премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али и президента Сахле-Ворк Зевде за "ущерб, который они нанесли", создать независимую комиссию ООН для расследования "ужасных преступлений", совершенных в ходе конфликта в регионе Тыграй, обеспечить доставку гуманитарной помощи и обеспечить безопасное возвращение в Тыграй перемещенных лиц.

Также повстанцы потребовали убрать из этой зоны силы Эритреи и бойцов из соседнего региона Амхара: все они оказывали помощь правительственным войскам во время конфликта в регионе Тыграй.

"Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. НФОТ требовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 гола в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

Теги: #повстанцы #перемирие #эфиопия #согласие
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