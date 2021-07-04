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18:45 04.07.2021

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

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В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

Власти ОАЭ в воскресенье разрешили применять в срочном порядке вакцину разработки компании Moderna против COVID-19, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление Минздрава ОАЭ.

Препарат Moderna стал пятой подобной вакциной, получившей одобрение в ОАЭ.

Между тем, в воскресенье ОАЭ заняли первое место в мире по доле вакцинированного населения в мире, обойдя Сейшельские острова, отмечает Al Arabiya.

Накануне власти сообщили, что 63,7% жителей ОАЭ полностью вакцинированы от коронавируса, а первую дозу вакцин получили 73,8% населения. С декабря 2020 года здесь распределили свыше 15,5 млн доз вакцин. В будущем ожидается, что этот показатель вырастет еще больше после получения разрешения на третью прививку для лиц, ранее вакцинировавшихся препаратом китайской компании Sinopharm, а также после начала программы вакцинирования беременных препаратом Pfizer/BioNTech.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 617,7 тыс. человек.

Теги: #оаэ #moderna #вакцина #одобрение
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