Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

Град и шквалы 15-20 м/с ожидаются в Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 4 июля, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи с этим в украинской столице объявлен I уровень опасности (желтый).

Днем в понедельник, 5 июля, в Киеве ожидается гроза. По всей Украине в этот день грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).