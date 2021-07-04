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15:55 04.07.2021

Аваков: ежедневно 130 тысяч полицейских стоят на страже порядка

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Аваков: ежедневно 130 тысяч полицейских стоят на страже порядка

За шесть лет работы Национальной полиции обработано свыше 47 миллионов обращений граждан и раскрыто свыше полумиллиона преступлений. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в ходе поздравления по случаю Дня Нацполиции, размещённом в Facebook.

«Шесть лет назад мы начали создание Нациполиции, как принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека современного полицейского сервиса. Это крайне сложная задача - построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов. За шесть лет мы на 40% изменили личный состав и этот процесс будет продолжен, пока сегодняшние выпускники не пройдут путь от лейтенанта до генерала», - отметил он.

Арсен Аваков рассказал, что Национальная полиция - это борьба с преступностью, следствие и розыск, обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий, отпор кибератак и ещё много оперативных задач для обеспечения безопасности и права в государстве.

«Это работа каждого дня и ответ на каждый вызов времени и общества. Полиция обеспечивает правопорядок во время выборов и праздничных мероприятий, работает в прифронтовой зоне и в районах стихийного бедствия, а в последнее время - ещё и привлечена к мероприятиям по преодолению пандемии коронавируса. Полиция не имеет отпусков и праздничных выходных», - подчеркнул он.

По словам главы МВД, за 6 лет работы сотрудники Нацполиции обработали свыше 47 млн обращений граждан, раскрыли 562 тыс преступлений, провели почти 10 тыс спецопераций подразделения КОРД, освободив 129 заложников, прекратили деятельность 1,4 тыс преступных групп и организаций, изъяли 23 тонны наркотиков, выявили свыше 30 тыс киберпреступлений, разыскали и вернули родителям 66 тыс детей и многое другое.

За это время 56 000 полицейских несли службу в зоне АТО / ООС.

«Поздравляю с шестой годовщиной Нацполиции всех 130 тысяч полицейских государства. Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые! Делал и буду делать все, чтобы Нацполиция укреплялась, чтобы оставались и шли сюда служить лучшие, и чтобы уровень доверия населения к полицейским постоянно рос», - подытожил Арсен Аваков.

Теги: #годовщина #аваков #нацполиция
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