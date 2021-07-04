Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

До 29 человек выросло число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Ранее сообщалось о гибели 17 человек в авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин, перевозившего не менее 96 человек.

Еще 50 человек были ранены, их отправили в госпитали. Спасатели продолжают поиски 17 пропавших без вести.

По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, не смог взлететь вновь и разбился. В ВВС Филиппин пообещали разобраться в причинах инцидента.

СМИ указывают, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.

Телеканал напоминает, что филиппинские власти поддерживают масштабное военное присутствие на юге Филиппин, где действуют различные группировки боевиков.