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14:57 04.07.2021

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

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Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

До 29 человек выросло число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин на острове Холо в провинции Сулу на юго-западе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Ранее сообщалось о гибели 17 человек в авиакатастрофе военно-транспортного самолета C-130 ВВС Филиппин, перевозившего не менее 96 человек.

Еще 50 человек были ранены, их отправили в госпитали. Спасатели продолжают поиски 17 пропавших без вести.

По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы, не смог взлететь вновь и разбился. В ВВС Филиппин пообещали разобраться в причинах инцидента.

СМИ указывают, что многие из пассажиров недавно прошли военное обучение, и их перебрасывали к месту несения службы на населенный преимущественно мусульманами остров, где правительство ведет антитеррористические операции.

Телеканал напоминает, что филиппинские власти поддерживают масштабное военное присутствие на юге Филиппин, где действуют различные группировки боевиков.

Теги: #жертвы #филиппины #крушение #самолет
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