События

14:35 04.07.2021

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

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СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля в Украине провела тактико-специальные учения в Киеве, отработав механизм освобождения заложников, которых условные "террористы" захватили в Хоральной синагоге Бродского в центре столицы.

Как сообщается на странице Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook, по легенде учений условные "террористы" захватили в заложники посла Израиля в Украине и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов", - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook, в связи с антитеррористическими учениями расположенная рядом с синагогой станция метро "Дворец спорта" не работала на вход и выход с 8.30 по 13.30 в воскресенье. Пересадка с этой станции на станцию "Площадь Льва Толстого" другой линии работала в обычном режиме.

Теги: #киев #учения #сбу #синагога
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