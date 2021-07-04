Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром - президент

Кипр переживает мощнейший за более чем 40 лет лесной пожар, стране нанесен серьезный ущерб, заявил в воскресенье кипрский президент Никос Анастасиадис.

"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что в результате пожара погибли люди, выгорели участки леса и земли. Также президент пообещал, что правительство незамедлительно окажет помощь пострадавшим и родственникам жертв.

Между тем, в МВД Кипра сообщили, что пожар привел к гибели в районе Ларнаки четырех человек, предположительно, граждан Египта.

Пожар начался в минувшую субботу и на фоне засушливой погоды распространился у подножий гор Троодос. По данным местных СМИ, по подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.

Италия и Греция направили на Кипр самолеты для помощи в тушении пожара. Также ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал прислать на остров два пожарных самолета: их прибытие ожидается в воскресенье.