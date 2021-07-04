В Харьковской области ликвидирован масштабный пожар на ферме

В ночь на воскресенье, 4 июля, в с.Кругляковка Купянского района Харьковской области на территории, принадлежащей сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью "Мрия", загорелась солома в тюках.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило в 2:21. "К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 человек и вспомогательная техника СООО "Мрия" (2 погрузчика "Manitou", 1 трактор Т-150 (с плугом), 2 трактора Т-150 (с бочкой 10 куб.м) и еще 2 трактора "Беларусь" (с бочкой на 4 куб.м)", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 500 кв.м. Пожарным удалось спасти от огня соседние сооружения, а также 140 тонн скирды соломы.

В 4:10 пожар был локализован. Сейчас продолжается дежурство спасателей 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС. Причина возникновения пожара устанавливается.