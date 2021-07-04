Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Джозефа Байдена (Joe Biden) и граждан этой страны.

"Искренние поздравления дружественному американскому народу и лично президенту США Джо Байдену с Днем независимости! Мира, благополучия и процветания!" - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что залогом прогресса и непременной победы между Украиной и США остаются настоящее доверие и эффективное взаимодействие двух стран. "Рад, что нам удалось вывести отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном на некогда рекордный уровень", - подчеркнул Порошенко.

Политик добавил, что Украина верит в трансатлантическое лидерство Вашингтона в интересах свободного мира.