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10:37 04.07.2021

Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

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Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Байдена и граждан

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил с Днем независимости США американского лидера Джозефа Байдена (Joe Biden) и граждан этой страны.

"Искренние поздравления дружественному американскому народу и лично президенту США Джо Байдену с Днем независимости! Мира, благополучия и процветания!" - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что залогом прогресса и непременной победы между Украиной и США остаются настоящее доверие и эффективное взаимодействие двух стран. "Рад, что нам удалось вывести отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном на некогда рекордный уровень", - подчеркнул Порошенко.

Политик добавил, что Украина верит в трансатлантическое лидерство Вашингтона в интересах свободного мира.

Теги: #сша #день_независимости #порошенко #украина
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